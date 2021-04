Brussels Airport en luchtverkeersleider skeyes voeren deze week testen uit met drones op en rond de luchthaven van Zaventem. Dat maakte skeyes donderdag bekend.

In de eerste plaats voeren beide partijen testen uit met een veiligheidsdrone. Dat gebeurde woensdag en donderdag. De drone wordt daarbij vanop afstand bestuurd via het private 5G-netwerk op de luchthaven door een dronepiloot van Citymesh - dat draadloze netwerken levert aan bedrijven - die zich in Brugge bevindt.

'Tijdens de testdagen wordt onderzocht hoe de drone kan ingezet worden voor inspectierondes op het terrein en de bewaking van het luchthavengebied', zegt skeyes.

Daarnaast wordt ook bekeken hoe een drone ingezet kan worden om een eerste beeld te vormen van een vliegtuigincident, en voor de inspecties op dieren, zoals vogels en konijnen, die een gevaar kunnen betekenen voor opstijgende of landende vliegtuigen.

Dronedetectie

Daarnaast wordt ook een dronedetectiesysteem op basis van een reeks hoogtechnologische toepassingen getest. Het vliegen met drones is niet toegelaten in de omgeving van de luchthaven, tenzij met een voorafgaande goedkeuring van skeyes. Voor niet-aangevraagde vluchten is zo'n dronedetectiesysteem 'de enige manier waarop ze snel opgemerkt kunnen worden', luidt het.

Voor drones met een toelating is het de bedoeling dat het systeem het onbemande vliegtuigje identificeert en nagaat of de vluchtautorisatiegegevens overeenstemmen met het werkelijk uitgevoerde traject. Op basis van de resultaten van deze testdagen, zal worden onderzocht welke technologieën de grootste meerwaarde kunnen bieden.

Skeyes benadrukt dat de testmomenten werden afgestemd op het vliegverkeer en de weersomstandigheden. Een deel van de landingsbanen werd afgesloten.

