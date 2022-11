Brussels Airport Company, de uitbater van de luchthaven van Zaventem, heeft een meerderheidsbelang genomen in het Brusselse bedrijf Jetpack, dat gespecialiseerd is in data-analyse en artificiële intelligentie.

De overname moet de luchthaven onder andere helpen om 'meer gepersonaliseerde diensten te kunnen aanbieden aan haar passagiers', zegt ze in een persbericht.

Brussels Airport gebruikt al langer data om de passagiers- en bagagestromen op de luchthaven in kaart te brengen en te gebruiken om bijvoorbeeld wachttijden te kunnen voorspellen en erop te anticiperen.

'Om onze processen te optimaliseren, moeten we grote hoeveelheden gegevens in realtime analyseren en voorspellingen doen op basis van het toegenomen gebruik van artificiële intelligentie', zegt luchthaventopman Arnaud Feist in een persbericht. 'Met Jetpack kunnen wij onze ontwikkelingen op dit gebied versnellen.'

De overname moet de luchthaven onder andere helpen om 'meer gepersonaliseerde diensten te kunnen aanbieden aan haar passagiers', zegt ze in een persbericht.Brussels Airport gebruikt al langer data om de passagiers- en bagagestromen op de luchthaven in kaart te brengen en te gebruiken om bijvoorbeeld wachttijden te kunnen voorspellen en erop te anticiperen.'Om onze processen te optimaliseren, moeten we grote hoeveelheden gegevens in realtime analyseren en voorspellingen doen op basis van het toegenomen gebruik van artificiële intelligentie', zegt luchthaventopman Arnaud Feist in een persbericht. 'Met Jetpack kunnen wij onze ontwikkelingen op dit gebied versnellen.'