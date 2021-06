Bruxelles Formation, het Franstalige opleidingscentrum van het Brussels Gewest, lanceert een opleiding voor werkzoekenden die YouTuber willen worden. Volgens Brussels minister van Werk Bernard Clerfayt (DéFi) is video de toekomst van de bedrijfscommunicatie.

De overheidsinstelling lanceert de gratis opleiding samen met StartupVie, een onlinemedium over start-ups. Deelnemers leren onder meer over podcasts, streaming, videomontage en digitale marketing. Er is plaats voor vijftien Brusselse werkzoekenden. De opleiding start in september, duurt twaalf weken en eindigt met een stage bij een start-up.

'Meer dan een gimmick'

Bruxelles Formation mikt op mensen die hun eigen YouTube-kanaal willen starten of video's voor bedrijven willen maken. Dat laatste wordt belangrijk voor ondernemingen in de relanceperiode na de crisis, luidt het.

'Video is meer dan een gimmick, het is de toekomst van de bedrijfscommunicatie', vindt Brussels minister van Werk Clerfayt. 'Deze nieuwe geavanceerde opleiding van korte duur beantwoordt aan een steeds groeiende nood en opent nieuwe loopbaanmogelijkheden voor werkzoekenden.'

