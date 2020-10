Om de jobopportuniteiten in de digitale sector in het Brussels gewest een boost te geven, werd Digitalcity.Brussels opgericht. Brussels minister van Werk en Beroepsopleiding Bernard Clerfayt (DéFI) huldigde de nieuwe tool woensdag in tijdens een online seminarie.

De nieuwe pool Opleiding-Werk voor digitale beroepen, Digitalcity.brussels, wil de referentie worden in de IT-sector voor iedereen die op zoek is naar een opleiding, een job of een nieuwe medewerker. De nieuwe structuur verenigt de krachten van Actiris, Bruxelles Formation, VDAB Brussel, het Consortium voor de erkenning van de competenties en de beroepssector ten dienste van de Brusselaars, of ze nu werkzoekend, werknemer of ondernemer zijn.

'Crisis is een trendversneller'

Digitalcity.brussels leidt niet alleen mensen op in functie van de digitale competenties waar vandaag naar gezocht wordt, maar anticipeert ook op de behoeften van de bedrijven. De structuur steunt daarvoor op drie pijlers: Onderzoek & Ontwikkeling, Opleiding & Erkenning van Competenties en Tewerkstelling.

'De crisis is een trendversneller en de sterkste trend was de digitalisering binnen alle aspecten van onze samenleving', aldus minister Clerfayt. 'In het Brussels gewest hebben we beslist om niet alleen getuige te zijn van deze digitale stormloop, maar te zorgen dat de Brusselaars er ook bij betrokken zijn.'

In de gebouwen van Digitalcity.Brussel staat een team van 25 experten ter beschikking om het IT-talent van morgen op te leiden.

