Brussels minister van Digitalisering Bernard Clerfayt (DéFI) heeft een testzone voorgesteld voor de uitrol van het 5G-netwerk. Hij opperde het idee woensdag in het Brussels Parlement na een vraag in de commissie Economische Zaken.

Voor een definitieve uitrol van 5G in België is het wachten op een akkoord tussen de federale overheid en de deelstaten. Om de boot niet te missen inzake 5G stelde het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) eind januari al voor om voorlopige gebruiksrechten toe te kennen aan de geïnteresseerde spelers.

Minister Clerfayt stelt nu zelf een testzone voor. Zo'n proefproject kan er volgens hem voor zorgen dat 'de scheidslijnen in het dossier kunnen worden opgeheven'. De voorgestelde testzone kan overigens pas geconcretiseerd worden na een akkoord binnen de Brusselse regering.

'Stelt u zich eens voor als we dankzij 5G de mobiliteitsproblemen in het Brussels Gewest kunnen oplossen, en ook het aanbod en de kwaliteit van het openbaar vervoer kunnen verbeteren", verklaarde Clerfayt. Hij voegde eraan toe dat er geen overhaaste beslissingen mogen worden genomen en dat alle aspecten eerst uitvoerig moeten worden bestudeerd.

