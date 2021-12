De app Fix My Street, waarmee je overlast en gebreken op de Brusselse openbare wegen en voetpaden kan melden, wordt uitgebreid. Voortaan kunnen voetgangers en mensen met beperkte mobiliteit ook hun specifieke problemen aangeven.

Het gewest wil het voor mensen met een beperkte mobiliteit makkelijker maken om problemen of hindernissen in de openbare ruimte te melden. De app Fix My Street krijgt hiervoor enkele bijkomende toepassingen. 'Het is een kwestie van gelijkheid: de straat is van iedereen. Iedereen moet voetganger kunnen zijn, ook wie slecht te been is, een kinderkoets voortduwt, in een rolstoel zit of blind of slechtziend is', verklaart Brussels mobiliteitsminister Elke Van den Brandt.

Proactiever handelen

In de app kan je als voetganger of minder mobiele persoon nu bijvoorbeeld aangeven of een zebrapad, een stoeprand of blindegeleidetegels beschadigd zijn, slecht geplaatst zijn of gehinderd worden. Zo kunnen de gewestelijke en gemeentelijke diensten proactiever handelen bij toegankelijkheidsproblemen.

'We zijn tevreden dat de vraag van de verenigingen werd gehoord en dat de mogelijkheden van Fix My Street zijn uitgebreid. De bevolking heeft een belangrijke rol in het verbeteren van de toegankelijkheid van de openbare ruimte', vindt Mathieu Angelo, Directeur van CAWaB (Collectif Accessibilité Wallonie Bruxelles).

Het gewest wil het voor mensen met een beperkte mobiliteit makkelijker maken om problemen of hindernissen in de openbare ruimte te melden. De app Fix My Street krijgt hiervoor enkele bijkomende toepassingen. 'Het is een kwestie van gelijkheid: de straat is van iedereen. Iedereen moet voetganger kunnen zijn, ook wie slecht te been is, een kinderkoets voortduwt, in een rolstoel zit of blind of slechtziend is', verklaart Brussels mobiliteitsminister Elke Van den Brandt.In de app kan je als voetganger of minder mobiele persoon nu bijvoorbeeld aangeven of een zebrapad, een stoeprand of blindegeleidetegels beschadigd zijn, slecht geplaatst zijn of gehinderd worden. Zo kunnen de gewestelijke en gemeentelijke diensten proactiever handelen bij toegankelijkheidsproblemen.'We zijn tevreden dat de vraag van de verenigingen werd gehoord en dat de mogelijkheden van Fix My Street zijn uitgebreid. De bevolking heeft een belangrijke rol in het verbeteren van de toegankelijkheid van de openbare ruimte', vindt Mathieu Angelo, Directeur van CAWaB (Collectif Accessibilité Wallonie Bruxelles).