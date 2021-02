De Belgische crm-specialist Efficy neemt webCRM over: een Deense leverancier van crm-oplossingen voor kmo's. Efficy wil 5% van de Europese crm-markt tegen 2024.

De overname betekent voor Efficy ook een instap in de Scandinavische markt én een versnelling in de ambitie om tegen 2024 5% van de Europese crm-markt te verwerven. Het overgenomen webCRM is een onafhankelijke leverancier van cloudgebaseerde platformen voor klantenrelatiebeheer in Denemarken. Ze leveren en ondersteunen alle groottes en types van industrieën en openbare instellingen waar er nood is aan het organiseren van verkoopteams, marketingacties, klantenondersteuning, management en financiën. WebCRM werd - net als Efficy trouwens - opgericht in 2005, maar dan in Kopenhagen en telt ondertussen naar eigen zeggen meer dan 3.500 klanten, met 20.000 gebruikers in 20 verschillende landen en een omzet van 5 miljoen euro.

Zesde overname op zes jaar

Voor Efficy - dat aanvankelijk als Invemaco door het leven ging - is het al de zesde overname in zes jaar tijd. Vorig jaar lijfde het bedrijf in Frankrijk INES CRM in. Het jaar voordien nam het in Spanje SumaCRM over, en de jaren voordien ook al E-Deal, en Vente Partner (Desico) - allebei in Frankrijk. In 2019 stapte Fortino Capital nog in als aandeelhouder.

