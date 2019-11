Tegen het einde van het jaar moeten de 175 onderwijsinstellingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aangesloten zijn op breedbandinternet via glasvezel. Het project, dat bestaat uit een investering van 13 miljoen euro over zes jaar, moet de digitale geletterdheid in Brusselse middelbare scholen helpen bevorderen.

Het project 'Fiber to the School' werd in 2014 gelanceerd als onderdeel van het Multimedia Plan 1999-2019 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het moet ervoor zorgen dat 175 middelbare scholen in Brussel internet krijgen aan hoge snelheid. Dit project wordt uitgevoerd door het CIRB (Informatiecentrum van het Brussels Gewest) in samenwerking met IRISnet, de regionale speler in de ontwikkeling van infrastructuur en telecommunicatiediensten.

In de praktijk komt het erop neer dat alle vestigingen van het secundair onderwijs in Brussel tegen het einde van het jaar een snelle internetverbinding krijgen. Het gaat in totaal om zo'n 60.000 leerlingen. "Bandbreedte is niet langer een probleem", zei Hervé Feuillien, uitvoerend directeur van CIRB, bij de officiële inhuldiging van het Fiber To The School-netwerk. "Het gaat er nu om het gebruik van deze middelen te bevorderen, vooral bij leerkrachten, maar ook in de communicatie tussen schooldirecteurs, leerkrachten, leerlingen en ouders. Bovendien moeten we scholen meer openstellen aan de buitenwereld en samenwerking tussen leerkrachten stimuleren, zowel binnen als buiten de school."

"Breedbandinternet zal de cursusinhoud diversifiëren. Het zal ook zorgen voor meer en leukere interactiviteit, terwijl het beter aansluit bij de wereld van de jeugd en hen creatiever laat denken", voegt Thierry Joachim, Managing Director van IRISnet toe.

Dat standpunt wordt gedeeld door Abed Mellouli, prefect van het Koninklijk Atheneum Crommelynck in Sint-Pieters-Woluwe. Zijn school organiseerde een infodag rond 'Fiber to the School: scholen in het digitale tijdperk'. "We hebben nu een raamwerk dat ons in staat stelt vernieuwing te brengen bij studenten. Daarmee kunnen we verschillende onderwijsmethoden afwisselen en kinderen opleiden om digitale tools te gebruiken, maar ook voorkomen dat studenten er om het even wat mee doen", zegt Abed Mellouli.