Algoritmes kunnen mensen herkennen, schilderijen maken en routes uitstippelen, maar kan je er ook muziek mee maken? De Brusselse producer ' programmeerde zijn nieuwe plaat helemaal zelf.

Op het album 'Git Sanctuary' vormen algoritmes de basis voor acht nummers. Elke track werd gemaakt met zelfgeschreven software. In plaats van samples uit oude platen, baseert &apos zich op wiskundige reeksen om zijn nummers op te bouwen. Het resultaat is abstracte elektronica die vol onzuiverheden en terugkerende patronen zit.

"Ik ben begonnen muziek te maken met bestaande software, zoals Ableton. Ik was misschien zestien jaar of zo, maar ik was toen al geïnteresseerd in het manipuleren van geluid", zegt Joeri Bultheel, die als &apos de plaat uitbrengt, aan Data News. Die muzieksoftware wordt vaker door producers gebruikt en het is bijvoorbeeld hoe iemand als Netsky zijn deuntjes in elkaar steekt. Je kan het vergelijken met montagesoftware, waarin je de juiste geluiden en beats achter elkaar plaatst.

Voor Git Sanctuary pakt &apos het echter helemaal anders aan. Hij programmeerde nieuwe software om muziek te maken die veel meer gebaseerd is op stochastische processen (waarin meer toevallige uitkomsten voorkomen). Bultheel gebruikt daar onder meer Supercollider voor, een openbron programmeertaal die vooral voor muziektoepassingen en wetenschap populair is. "Daarmee kan je zelf non-lineaire manieren bedenken om muziek te maken", aldus Bultheel.

Aan de basis ligt een wetenschappelijke, mathematische manier om naar geluid te kijken. "Ik heb in Den Haag sonologie gestudeerd", zegt hij, "waar je de fysische eigenschappen van geluid en geluidsgolven leert." Die studie gaat bijvoorbeeld ook proberen de algoritmes te definiëren die aan de basis liggen van de typische klank van verschillende muziekinstrumenten. Na die studie ging Bultheel computerwetenschappen volgen aan de VUB, "omdat ik het aspect programmeren toch het leukst vond."

Uiteindelijk gebruikt hij deze aanpak om muziek te maken die hij op geen andere manier zou kunnen produceren, legt hij uit. "Ik stop heel veel 'randomness', toevalligheid, in de manier waarop ik geluid maak", zegt Bultheel. "Dat zou niet gaan met veel van de bestaande software. Ik probeer een complexe wereld te maken die op zich kan voortleven door de random processen."

Git Sanctuary komt uit bij het Brusselse label Vlek. Je kan de nummers onder meer beluisteren via Bandcamp en Spotify. Leuk detail, je kan die tracks letterlijk inpluggen op je laptop. De plaat is namelijk ook beschikbaar op USB Flash Drive.

