De vzw Circular.Brussels bestaat nog geen jaar, maar tijdens de coronapandemie kon het al stevig zijn stempel drukken op een van de problematieken die zich voordeed: de digitale kloof. Sinds maart kon de start-up al 2.000 laptops ophalen, vernieuwen en verdelen aan scholen en OCMW's.

Circular.Brussels wil de afvalberg zo klein mogelijk houden als het op computerapparatuur aankomt. Sinds de oprichting in januari zorgde de organisator ervoor dat al tien ton materiaal niet in de afvalstroom terecht kwam, maar wel hergebruikt wordt. De computers, schermen, laptops of printers die circular.brussels oplapt en terug in uitstekende staat herstelt, zijn giften van bedrijven, zoals Sodexo. Maar de vraag is intussen te groot geworden voor het aanbod.

Oproep om te doneren

'We doen een oproep aan bedrijven om materiaal dat weggegooid zou worden aan ons te doneren. We zijn onlangs zelfs genoodzaakt geweest om in Frankrijk eigenhandig laptops aan te kopen om te refurbishen', vertelt Dennis Adriaenssens, medeoprichter van Circular.Brussels.

Bij de vzw gaat het niet alleen om hergebruik, maar ook om sociale tewerkstelling. Na het uitvoerig testen van het materiaal kan het computermateriaal opnieuw verkocht worden aan een zeer lage prijs en met één tot drie jaar garantie. Het zijn OCMW's en scholen die de apparatuur aankoopt en verdeelt.

'Nergens goedkoper'

'Voor 195 euro hebben kansarme kinderen een goed functionerende laptop. Nergens op de markt is een goedkopere oplossing vindbaar', stelt Adriaenssens. De toestellen die niet hergebruikt kunnen worden, gaan naar Out Of Use, een bedrijf in Beringen dat nog eens negentig procent van het materiaal recycleert.

