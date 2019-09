De raad van bestuur van Brutélé, die dinsdagavond is samengekomen, heeft beslist om de onderhandelingen met Enodia (moedermaatschappij van Nethys, red.) over de verkoop van zijn belang in telecomprovider Voo op te schorten. Volgens het bestuur moet Brutélé eerst meer informatie krijgen van Enodia.

De aandeelhouders van Brutélé zijn een dertigtal Brusselse en Waalse gemeenten. Zij controleren een deel van Voo; de andere aandeelhouder is het Luikse Nethys. Enkele dagen geleden raakte bekend dat Nethys een akkoord heeft met de Amerikaanse investeringsmaatschappij Providence Equity over de verkoop van Voo. Er is wel een opschortende voorwaarde aan verbonden: Brutélé moet akkoord gaan om zijn deel te verkopen aan Nethys-moeder Enodia.

Als dat akkoord er is niet is, zou de deal uiteindelijk nog kunnen afspringen of zouden de Amerikanen een lager bedrag kunnen ophoesten.

Telenet nog steeds geïnteresseerd

Dinsdag kwam bovendien ook Telenet weer in beeld, dat vorig jaar een overnamebod heeft gelanceerd op Brutélé en dat dinsdag nog eens in herinnering bracht. "We hopen nog altijd dat Brutélé ons contacteert om onze interesse in concreto te bespreken", aldus nog het bedrijf. Het Vlaamse telecombedrijf zou hierover een brief naar de raad van bestuur van Brutélé hebben gestuurd, met de vraag om gesprekken op te starten. Die laatste lijkt niet van plan om zomaar te buigen voor Nethys. De raad van bestuur van Brutélé bevestigt "op geen enkel moment" te zijn geïnformeerd over de overnamegesprekken.

De onderhandelingen met Enodia zijn dan ook opgeschort, in afwachting van meer informatie. Aan zakenkrant L'Echo zei Didier Gosuin dat de streefdatum van 24 oktober niet houdbaar is.