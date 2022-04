De Britse operator en de Japanse technologiereus stellen voor het eerst een test voor van een quantumbeveiligd communicatienetwerk. Het netwerk loopt in Londen en zal zeker drie jaar worden gebruikt.

De commerciële test werd op 26 april formeel voorgesteld maar draait eigenlijk al sinds begin april nadat Toshiba en BT in oktober hun intenties aankondigden. De klant die het netwerk gebruikt is EY dat zo een zeer beveiligde verbinding krijgt tussen haar kantoren aan Canary Wharf en London Bridge.

De bedoeling is dat het project drie jaar loopt. Al geven de betrokken partijen aan dat het een startpunt is voor verdere investeringen en onderzoek rond quantumcomputing, quantumcryptografie en quantumcommunicatie.

Het glasvezelnetwerk wordt uitgebaat door BT, Toshiba voorziet de quantum key distribution hardware en de key management software. Er worden diensten op geleverd zoals toegewijde bandbreedte en key management software.

Quantumtechnologie staat nog in haar kinderschoenen, maar is veelbelovend. Het moet op lange termijn zorgen voor een enorme toename in rekenkracht, maar ook in de beveiliging van onder meer communicatienetwerken. Een commerciële proef zoals deze is daar een van de beginpunten in.

