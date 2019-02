Btw op digitale kranten wordt afgeschaft

Ook kranten die uitsluitend digitaal verschijnen, genieten met deze regeling voortaan van een btw-tarief van nul procent. Voor de overige kranten en tijdschriften (indien ze minder dan 48 keer per jaar verschijnen), boeken, kleurboeken en muziekpartituren, blijft het btw-tarief liggen op 6 procent, zowel voor papier als digitaal.

"Het hoge btw-tarief op digitale publicaties is een re­lict uit het verleden. Door aan de huidige btw-discriminatie een einde te maken en e-publicaties als papier te behandelen, geven we de sector een flinke boost en zijn we in overeenstemming met de Europese wetgeving", zegt minister De Croo. "We leven in een digitaal tijdperk. Alles gebeurt online en elektronisch. Het is daarom belangrijk dat de wetgeving die trend volgt en niet achterop blijft hinken", reageert ook minister van Digitale Agenda Philippe De Backer.