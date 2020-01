Banking- en budgetteerapps zijn er genoeg. Maar één die je ook meteen advies geeft waarmee je mogelijk honderden euro's kan besparen? Dat is nieuw. De Antwerpse start-up Halff wil budgettering over de korte termijn tillen, en kijkt verder dan het einde van de maand.

Wie zijn uitgaven een beetje in de gaten wil houden, kijken waar al dat geld naar toe gaat, zit natuurlijk safe met een budgetapp als Cake. En er zijn er nog een paar. Jona Hallfman, nog altijd maar 21, kijkt echter verder. Al sinds zijn vijftiende gefascineerd door blockchain, wilde hij de fintech in, en vandaag heeft hij na een aantal pogingen eindelijk een product beet waar een markt voor lijkt te zijn. Halff wil immers niet de zoveelste budgetapp zijn. De ambitie is om ook op lange termijn te helpen met financiële besognes.

"We koppelen dus niet alleen met al je mogelijke lopende rekeningen, maar ook met pensioensparen en investeringsrekeningen", klinkt het bij de jonge ondernemer. "Op basis daarvan gaan we je ook advies geven; kleine kaartjes die op je scherm komen en je hints geven. Dat je bijvoorbeeld kans maakt op een studiebeurs voor je kinderen als je 300 euro minder zou verdienen op een jaar. Of dat het misschien tijd is om te kijken of je niet van energieleverancier moet veranderen. Op die manier willen we financieel advies, dat normaal handen vol geld kost; voor iedereen beschikbaar maken."

Om dat te kunnen doen krijgt Halff natuurlijk een hoop gegevens van de gebruiker, en daar wil de start-up degelijk mee omgaan. "Daarom vragen we ook een abonnementsgeld van twee euro per maand - minder dan de prijs van een koffie. Op die manier ben je zeker dat we niet gaan leuren met je data om inkomsten te hebben. We zijn overigens verplicht om aan alle privacyvereisten te voldoen die de Nationale Bank aan financiële instellingen oplegt. We hopen in januari de goedkeuring te verkrijgen, en in februari commercieel van start te gaan."

Om gebruikers te vinden wil Halff inzetten op online content, maar ook advertenties op sociale media. "Zo willen we werken met influencers op instagram die hun volgers van ons bestaan op de hoogte kunnen brengen, en ook een platform als Adshot lijkt ons ideaal om mensen te bereiken. Want het is wel de bedoeling om snel te groeien. Als we onze licentie halen kunnen we dankzij Open Banking immers ook gemakkelijk naar het buitenland trekken om ook daar klanten aan te spreken."

Halffman begon zijn fintechbedrijf met de 13.000 euro die hij bijeengespaard had, en kreeg van vrienden en familie nog 5.000 euro extra, waarna hij medevennoten vond die mee aan boord stapten. Enkele studenten van de KU Leuven hielpen hem bij de ontwikkeling van de app. "Nu zijn we een pre-seedronde aan het afronden waarbij we hopen bij enkele angel investors rond de 80.000 euro op te halen. Daarmee kunnen we lanceren. We hopen binnen enkele maanden dan toe te zijn aan een seedronde die een half miljoen euro zou moeten opbrengen. We kijken ook naar VLAIO-onderzoeksfinanciering."

Halff Maatschappelijke zetel: Rumst Aantal vennoten: 3 Op zoek naar bijkomend kapitaal?: Ja, pre-seed ronde in afsluiting, seedronde dit voorjaar. Website: www.halffapp.be

Wie zijn uitgaven een beetje in de gaten wil houden, kijken waar al dat geld naar toe gaat, zit natuurlijk safe met een budgetapp als Cake. En er zijn er nog een paar. Jona Hallfman, nog altijd maar 21, kijkt echter verder. Al sinds zijn vijftiende gefascineerd door blockchain, wilde hij de fintech in, en vandaag heeft hij na een aantal pogingen eindelijk een product beet waar een markt voor lijkt te zijn. Halff wil immers niet de zoveelste budgetapp zijn. De ambitie is om ook op lange termijn te helpen met financiële besognes."We koppelen dus niet alleen met al je mogelijke lopende rekeningen, maar ook met pensioensparen en investeringsrekeningen", klinkt het bij de jonge ondernemer. "Op basis daarvan gaan we je ook advies geven; kleine kaartjes die op je scherm komen en je hints geven. Dat je bijvoorbeeld kans maakt op een studiebeurs voor je kinderen als je 300 euro minder zou verdienen op een jaar. Of dat het misschien tijd is om te kijken of je niet van energieleverancier moet veranderen. Op die manier willen we financieel advies, dat normaal handen vol geld kost; voor iedereen beschikbaar maken."Om dat te kunnen doen krijgt Halff natuurlijk een hoop gegevens van de gebruiker, en daar wil de start-up degelijk mee omgaan. "Daarom vragen we ook een abonnementsgeld van twee euro per maand - minder dan de prijs van een koffie. Op die manier ben je zeker dat we niet gaan leuren met je data om inkomsten te hebben. We zijn overigens verplicht om aan alle privacyvereisten te voldoen die de Nationale Bank aan financiële instellingen oplegt. We hopen in januari de goedkeuring te verkrijgen, en in februari commercieel van start te gaan."Om gebruikers te vinden wil Halff inzetten op online content, maar ook advertenties op sociale media. "Zo willen we werken met influencers op instagram die hun volgers van ons bestaan op de hoogte kunnen brengen, en ook een platform als Adshot lijkt ons ideaal om mensen te bereiken. Want het is wel de bedoeling om snel te groeien. Als we onze licentie halen kunnen we dankzij Open Banking immers ook gemakkelijk naar het buitenland trekken om ook daar klanten aan te spreken."Halffman begon zijn fintechbedrijf met de 13.000 euro die hij bijeengespaard had, en kreeg van vrienden en familie nog 5.000 euro extra, waarna hij medevennoten vond die mee aan boord stapten. Enkele studenten van de KU Leuven hielpen hem bij de ontwikkeling van de app. "Nu zijn we een pre-seedronde aan het afronden waarbij we hopen bij enkele angel investors rond de 80.000 euro op te halen. Daarmee kunnen we lanceren. We hopen binnen enkele maanden dan toe te zijn aan een seedronde die een half miljoen euro zou moeten opbrengen. We kijken ook naar VLAIO-onderzoeksfinanciering."