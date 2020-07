Facebook heeft 5.000 ontwikkelaars toegang gegeven tot data over hun inactieve gebruikers, hoewel die informatie geblokkeerd moest worden. Dat heeft de techgigant zelf aangegeven.

Facebook zegt in een update over zijn technische functies dat het zo'n vijfduizend ontwikkelaars heeft gevonden die de gegevens van inactieve gebruikers konden inkijken. Onder normale omstandigheden moeten die gegevens worden geblokkeerd als een gebruiker een app negentig dagen lang niet opent. Als een gebruiker de app weer activeert, kan de maker ook weer gegevens opvragen van die gebruiker.

Maar zo werkte het in de praktijk dus niet. De instroom van gegevens werd voor een paar duizend ontwikkelaars nooit uitgezet. De fout in kwestie zat in Facebook Login, Facebooks tool om in bepaalde apps in te loggen met je Facebook-account. De bug zou ondertussen gefixt zijn.

Het sociale netwerk gaf in 2018 aan dat het aanpassingen zou maken aan de manier waarop het informatie deelt met app-ontwikkelaars. Aanleiding daarvoor was het Cambridge Analytica schandaal, waarbij de maker van een persoonlijkheidsquiz gegevens van 87 miljoen gebruikers verzamelde en ze vervolgens verkocht aan politieke campagnes. Bij de restricties die in 2018 werden ingevoerd, zat onder meer de deadline voor negentig dagen inactiviteit.

