Google Photos heeft per ongeluk private video's van gebruikers naar de verkeerde bestemmelingen gestuurd. In een mail aan enkele gebruikers heeft de techgigant het over een 'technisch probleem'.

Google heeft mails gestuurd naar enkele van zijn gebruikers om te melden dat private video's van hen per ongeluk naar onbekenden werden gestuurd. Het gaat om gebruikers van Google Photos Takeout, een dienst waarmee je je eigen gegevens kunt downloaden, of in het geval van dit technisch probleem, ook andermans video's.

De fout gebeurde tussen 21 en 25 november van vorig jaar, en zou een klein aantal gebruikers hebben getroffen. Hoe dit kon gebeuren en hoeveel mensen er effectief hun video's zagen doorgestuurd, is niet duidelijk. Wel zegt Google dat minder van 0,01 procent van de Google Photos gebruikers die Takeout inzetten met de bug te maken kregen. Niet iedereen gebruikt die Takeout, maar Google Photos heeft wel meer dan een miljard gebruikers, waardoor het aantal slachtoffers mogelijk kan oplopen.

