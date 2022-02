Een bug in Zoom zorgde er een tijdlang voor dat de microfoons van Mac-computers na een virtuele meeting ingeschakeld bleven. De fout is inmiddels verholpen met een update.

Gebruikers merkten door een privacyfunctie van macOS dat hun microfoon na het afronden van een Zoom-gesprek ingeschakeld bleef. Dit was te zien aan een oranje stip die in de menubalk van Apples besturingssysteem verschijnt.

Zoom bevestigt het bestaan van de bug. Het bedrijf meldt dat de fout ervoor zorgde dat de oranje stip in de menubalk ook na een gesprek zichtbaar bleef. Of de microfoon ook daadwerkelijk ingeschakeld bleef, laat een woordvoerder van het bedrijf in een reactie in het midden. In versie 5.9.3 van de macOS-client is het probleem verholpen.

In samenwerking met Dutch IT-channel.

