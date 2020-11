Twitter pakt sinds vorige week uit met tweets die na 24 uur verdwijnen. Maar door een fout zijn ze toch nog langer te raadplegen.

Een Fleet is een bericht op Twitter dan na 24 uur verdwijnt. Maar het is technisch mogelijk om oudere berichten alsnog te achterhalen. Via de API van Twitter was het mogelijk om via de link naar een Fleet alsnog het bericht te bekijken, ook al was de termijn van 24 uur verlopen.

Fleets werden vorige week geïntroduceerd op Twitter en zijn een antwoord op de 'stories', die onder meer bij Instagram en Snapchat, dat de functie al eerste populair maakte. Zelfs het zakelijk netwerk LinkedIn heeft intussen die mogelijkheid.

Twitter bevestigt het probleem aan Techcrunch en zegt dat het werkt aan een oplossing voor het probleem. Los van de termijn van 24 uur worde Fleets wel 30 dagen lang bewaard door Twitter zelf, of langer als het om berichten gaat die de regels overtreden waar mogelijk actie van de politie of het gerecht nodig is.

