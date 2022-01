Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Canada is al meer dan een week slachtoffer van een cyberaanval. Sommige diensten werken nog steeds niet.

De aanval gebeurde afgelopen woensdag, maar een kleine week later is nog niet alles hersteld. 'Kritieke diensten werken, maar sommige internetgebaseerde diensten werken momenteel nog niet,' klinkt het in een verklaring van de overheid, aldus Reuters.

Andere overheidsdiensten zijn momenteel nog getroffen. Wie achter de aanval zit is niet bekend. Maar Reuters merkt op dat de aanval er kwam vlak voor Canada uitbaters van kritieke infrastructuur adviseerde om hun beveiliging te versterken tegen aanvallen vanuit de Russische overheid.

Recent werd ook de Belgische overheid, specifiek Defensie, slachtoffer van een cyberaanval. Midden december raakten hackers binnen via de kwetsbaarheid in Log4j. Daardoor lag het externe mailverkeer van het leger ruim vier weken plat.

