NxtPort en Port+ zullen op 5 maart officieel hun project Bulkchain voorstellen, een centraal samenwerkingsplatform voor de hele breakbulk en cargo-community. Het is volgens de ontwikkelaars de volgende stap op weg naar een papierloze haven.

De introductie van Bulkchain volgt na een succesvol pilootproject met onder meer ArcelorMittal Logistics, PSA Breakbulk en Haeger & Schmidt. 'Bulkchain stroomlijnt het hele logistieke proces', zegt productmanager Steven Schutter. 'Denk daarbij aan noodzakelijke administratie, alle mogelijke terminal-bewegingen, real-time informatie over waar een vracht zich wanneer bevindt, de samenwerking met de douane.'

Samengevat zorgt Bulkchain volgens Schutter vooral voor veel minder administratieve rompslomp en een enorme efficiëntiewinst. De technologie werd als idee voor het eerst gepresenteerd in juni 2018. Minder dan een jaar later werd de betaversie van Bulkchain voorgesteld op breakbulkbeurs Antwerp XL. Kort daarna zetten ArcelorMittal en PSA hun schouders onder het pilootproject.

