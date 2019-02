Burgerlijke stand gaat digitaal vanaf 31 maart

Vanaf 31 maart 2019 behoort de papieren geboorte- of huwelijksakte tot het verleden. De digitale akte, opgeslagen in een centrale databank, komt in de plaats. De ambtenaar van de burgerlijke stand zal de aktes in de toekomst ook enkel elektronisch ondertekenen. Dat meldt ontslagnemend minister van Justitie Koen Geens.