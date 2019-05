Het Belgische CitizenLab heeft 2 miljoen euro aan extra kapitaal opgehaald. De start-up wil daarmee de eigen modules uitbouwen en integreren, en sneller uitbreiden in het buitenland.

CitizenLab wil sneller groeien. Daartoe heeft de Belgische start-up net een kapitaalsronde afgerond, waarmee het 2 miljoen euro ophaalde. Deze investeringsronde werd geleid door Inventures, een impact-investeringsfonds. Ook IT-groep Cipal Schaubroeck, het Brusselse investeringsfonds finance.brussels en de bank ING tekenen mee in.

De start-up maakt een burgerparticipatieplatform, waarmee burgers hun stem kunnen laten horen. CitizenLab tekende sinds zijn oprichting in 2015 meer dan 100 steden en gemeenten op als klant, zowel in het binnenland, met steden als Kortrijk, Leuven of Aarlen, als in het buitenland.

Onder de motorkap

Het burgerplatform van CitizenLab bestaat momenteel uit een reeks instrumenten die steden en gemeenten kunnen gebruiken om hun burgers te bevragen, of participatieprocessen op te zetten. Er zijn bijvoorbeeld tools om ideeën te lanceren, te stemmen en discussiëren, om budgetten te verdelen of initiatieven op te starten. De kapitaalsinjectie moet onder meer zorgen voor nieuwe productmodules.

De investering van IT-dienstenleverancier Cipal Schaubroeck is dan ook niet alleen financieel, maar ook praktisch, zegt Wietse Van Ransbeeck, CEO van CitizenLab aan Data News: "Zij hebben enerzijds een grote expertise rond de publieke sector, maar daarnaast gaan we ons burgerplatform ook beter met hun diensten integreren. Ze hebben veel back-office systemen, bijvoorbeeld rond besluitvorming, en veel Vlaamse gemeenten werken al met hun software. Het is nu cruciaal om een link te leggen met bestaande systemen, om zo die doorstroom te verbeteren."

Daarnaast wil CitizenLab verder sleutelen aan kunstmatige intelligentie binnen het platform. "Dat gaat bij ons over data analyse van natuurlijke taal", verduidelijkt Van Ransbeeck. "We werken met data van burger naar overheid, en daar komen vaak erg veel ideeën binnen. We merken dat dat een enorme karwei is voor de ambtenaar die daar een samenvatting van moet maken, om er uiteindelijk besluitvorming op te baseren. We bieden nu, aan de hand van tekstanalyse, een semantische ontleding aan van die input. We gaan vergelijkbare ideeën clusteren en indelen in demografische elementen. Zo kan je zien dat voor jongere mensen bijvoorbeeld de fietsinfrastructuur een prioriteit is, terwijl een andere leeftijdscategorie misschien meer parkeerplaatsen wil."

Naar het buitenland

Zoals traditioneel voor veel kapitaalsrondes, gaat CitizenLab deze ook gebruiken om sneller te groeien in het buitenland. Vandaag komt het merendeel van CitizenLabs klanten uit België, maar het Brusselse bedrijf zette zijn eerste stappen over de grenzen na de vorige kapitaalsronde. Het is ondertussen actief in Frankrijk, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Chili.

En daar wil het nu nog een stap verder in gaan, zegt Van Ransbeeck: "Met dat eerste half miljoen wilden we die markten betreden. We hebben ondertussen een vijfentwintig steden en gemeenten in Frankrijk en Nederland die klant zijn, en het is de bedoeling dat we daar nu lokaal een team gaan uitbouwen. Het Verenigd Koninkrijk is voor ons nog een vrij nieuwe markt waar we naartoe willen, daar hebben we nog geen team, en ook dat willen we gaan uitbouwen. Daarnaast werken we ook aan nieuwe distributiemodellen. In Chili werken we bijvoorbeeld met een reseller, die heeft al drie steden in dat land binnengebracht." Tegen eind volgend jaar wil CitizenLab in 300 steden en gemeenten haar platform installeren.

Momenteel telt het bedrijf 15 werknemers en heeft 10 openstaande vacatures. De start-up plant het komende anderhalf jaar te verdubbelen in grootte, onder meer om de lokale teams in het buitenland aan te vullen, maar ook met posities voor klantenondersteuning en productontwikkeling.