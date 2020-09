Het Chinese bedrijf ByteDance wil zijn socialemedia-app TikTok onderbrengen in een losstaand bedrijf dat in de Verenigde Staten wordt gevestigd. Het Amerikaanse softwarebedrijf Oracle krijgt een minderheidsbelang in die nieuwe onderneming, schrijft de Britse zakenkrant Financial Times op basis van ingewijden.

Met het plan krijgt Oracle een belang in alle activiteiten van TikTok en dus niet alleen die in de Verenigde Staten. Ook andere investeerders zouden een minderheidsaandeel kunnen nemen. ByteDance houdt zelf een meerderheidsaandeel, wat in tegenspraak lijkt met de eisen van de Amerikaanse regering. Wel gaat TikTok de gebruikersgegevens in de VS opslaan.

De Amerikaanse president Donald Trump liet weten dat hij vernomen had dat een deal tussen ByteDance en Oracle dichtbij was. De toezichthouder voor buitenlandse investeringen in de VS (CFIUS) zou dinsdag nog een beslissing nemen over de plannen.

De Amerikaanse regering bevestigde maandag een voorstel van het technologiebedrijf Oracle te hebben ontvangen om de Amerikaanse activiteiten van video-app TikTok over te nemen. Daags voordien had het Chinese moederhuis ByteDance het voorstel van Microsoft nog afgewezen.

Bytedance onderhandelde met diverse partijen om TikTok van de hand te doen sinds de Amerikaanse president Donald Trump vorige maand dreigde de video-app te verbieden als die niet zou worden verkocht. Het Chinese bedrijf heeft voor de deal goedkeuring nodig van de regeringen van de Verenigde Staten en China.

