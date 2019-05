ByteDance, het moederbedrijf van het vooral onder jongeren erg populaire sociale platform TikTok, zou plannen hebben voor een nieuw muziekstreamingplatform.

Het Chinese bedrijf zou werken aan een streamingdienst voor muziek, zo schrijft TechCrunch op basis van anonieme bronnen. Daarmee zou ByteDance zich wagen op een al redelijk volle markt, waar onder meer Spotify, Apple Music, YouTube Music en anderen zwaar strijd voeren.

Daartoe zou ByteDance al hebben gesproken met verschillende muzieklabels. Net als Spotify zal de nieuwe streamingdienst, een gratis versie met advertenties aanbieden, en een premium, betaalde versie. Bedoeling zou zijn om vooral opkomende markten, zoals India, aan te spreken.

ByteDance is bij ons minder bekend, maar het is het snel groeiende moederbedrijf van TikTok, een sociale app die enorm populair is onder jongeren. Op dat netwerk, dat een soort vreemde combinatie is van SnapChat en het ter ziele gegane Vine, sturen mensen elkaar al filmpjes die op de tonen van bekende popsongs worden gezet. Het bedrijf heeft dus al langer banden met muziekproducenten, vooral dan in China, om licenties voor deze muziek te regelen.