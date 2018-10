Californië gaat zwakke wachtwoorden verbieden voor slimme apparaten

Slimme apparaten mogen in Californië niet meer worden geleverd met ingebouwde zwakke wachtwoorden, zoals 'password', 'welcome' of '123456789'. Elk apparaat dat in de staat wordt gemaakt of verkocht, moet vanaf 2020 goed beveiligd zijn op het moment dat de klant het koopt.