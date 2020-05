De staat Californië sleept ritjesdiensten Uber en Lyft voor de rechter. De openbaar aanklager van de staat wil dat de bedrijven hun chauffeurs als werknemers behandelen, met de rechten en voordelen die daarbij horen.

De rechtszaak draait om de zogeheten AB 5 wet, die ervoor moet zorgen dat mensen goede werkomstandigheden en een sociaal vangnet hebben, inclusief zij die in de zogeheten 'gig economy' hun brood verdienen. Denk dan aan koeriers en, in dit geval, chauffeurs van de twee grootste ritjesdiensten. Uber en Lyft hebben altijd volgehouden dat zij een platform bieden, en dat hun chauffeurs freelancers zijn, waardoor ze geen werknemersrechten krijgen.

Het debat over de status van 'gig workers' wordt al een tijdje gevoerd in Californië. De staat, en dan vooral Silicon Valley, is dan ook de thuishaven van veel van deze bedrijven. De huidige coronacrisis heeft het debat alleen verscherpt. Gig workers worden namelijk gezien als 'essentieel' en kunnen dus blijven werken om maaltijden te brengen en mensen rond te voeren, terwijl ze daarbij het risico lopen ziek te worden. Ze hebben echter geen ziekteverzekering of recht op betaald ziekteverlof om dat op te vangen als het gebeurt.

