De Amerikaanse staat Californië heeft een wet aangenomen die het politiediensten de volgende drie jaar verbiedt om gezichtsherkenningstechnologie te gebruiken op hun 'bodycamera's'.

De Silicon Valley staat is de derde in de VS met zo'n wet. Staten Oregon en New Hampshire hebben er al eentje. De wet verbiedt het politiediensten om 'biometrische toezichtssystemen' in hun lichaamscamera's te gebruiken. Politiemensen die de wet breken, kunnen vervolgd worden.

In Californië zijn een deel van de agenten uitgerust met een 'bodycam', een kleine camera die ze bijvoorbeeld op hun borst dragen, en die filmt met wie ze praten en wat ze doen. Automatische gezichtsherkenning zou meteen een resem persoonlijke gegevens kunnen opdiepen over elke burger die de politie op straat aanspreekt, wat een gigantisch privacyprobleem vormt. Bovendien zou het, zo wordt gevreesd, ook discriminatie van minderheden kunnen versterken. Volgens de politie zelf, zijn er momenteel geen departementen die gezichtsherkenning inzetten in die body cams, en dat zal de volgende drie jaar dus ook niet mogen.

De wetgevers zouden bij het stemmen van de wet onder meer geïnspireerd zijn door een protest van American Civil Liberties Union (ACLU). Die hielden een demonstratie waarbij ze Amazons Rekognition gezichtsherkenning loslieten op een reeks politici. De software identificeerde 26 wetgevers foutief als criminele verdachten. De valse positieven, zo zegt wetgever Phil Ting, kunnen het leven overhoop gooien van mensen die bijvoorbeeld solliciteren voor een job, of een huis willen kopen of foutief gearresteerd worden.