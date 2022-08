Tesla moet zich verantwoorden tegenover het Californische DMV. De organisatie is van mening dat de reclame van Tesla over Autopilot en Full Self-Driving modus misleidend zijn omdat het niet over volwaardig autonoom rijden gaat.

Het DMV of Department of Motor Vehicles zegt dat de gebruikte merknamen niet stroken met wat een ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) in praktijk kan. Specifiek bedoelen ze daarmee dat een Tesla niet kan rijden als een autonoom voertuig.

Tesla ligt wel vaker onder vuur over die benaming. In praktijk kan de Autopilot van Tesla wel optrekken en afremmen en de baan volgen, maar dat is ongeveer hetzelfde als level 2 autonomie. In een testversie kan de wagen ook door een stad rijden, maar ook dat is nog geen volledig zelfrijdende wagen.

Het DMV deed haar uitspraken op 28 juli bij een hoorzitting. Het is nu aan Tesla om binnen de twee weken formeel te reageren. Doet het dat niet dan kan de DMV zelf een beslissing nemen in de zaak en riskeert Tesla om haar vergunning als autofabrikant- en verkoper te verliezen.

In praktijk zal het vermoedelijk niet zo'n vaart lopen. Het DMV eist in de eerste plaats dat Tesla in haar advertenties en naar chauffeurs toe duidelijker communiceert, bijvoorbeeld met een naamswijziging van de functies. En dat chauffeurs beter worden ingelicht over de beperkingen van het systeem.

