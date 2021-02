De maatregel maakt alle internetproviders in het land onderhevig aan snelle censuur door de overheid.

Cambodja verplicht alle internetspelers en telecombedrijven om vanaf februari 2022 hun internetverkeer via een nationale gateway te sturen. Die zal al het inkomende verkeer filteren waar nodig, wat de facto neerkomt op censuur die vergelijkbaar is met China. Waar bepaalde websites of apps niet toegankelijk zijn.

De aankondiging werd onder meer bekend gemaakt via de Facebook-pagina van de Cambodjaanse Ministerraad. Volgens The Register, dat de tekst kon vertalen, heeft ze formeel als doel om de efficiëntie en effectiviteit van nationale schuldinzameling, nationale veiligheid, sociale orde en cultuur te behouden.

Internetproviders moeten in het komende jaar hun lijnen aanpassen om al hun verkeer langs de gateway te sturen, ze moeten ook zelf betalen voor het gebruik ervan. Bedrijven die dat niet doet, riskeren dat hun hun bankrekeningen worden bevroren of hun licenties worden ingetrokken.

In theorie is er wel een beroepsprocedure om in te gaan tegen gefilterde inhoud. Daarbij zal een raad een finale beslissing nemen. Maar dat is slechts een theoretische mogelijkheid. Cambodja wordt bestuurd door één partij die ook alle zetels in het parlement heeft nadat de voornaamste leden van de oppositiepartij enkele jaren geleden buitenspel werden gezet.

