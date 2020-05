Facebook krijgt in Canada een boete van 9 miljoen Canadese dollar, omgerekend zo'n 5,89 miljoen euro, vanwege het Cambridge Analytica-schandaal. Bij dit datalek belandden de gegevens van miljoenen gebruikers op straat.

De boete is onderdeel van een schikking die Facebook treft over de omgang met persoonlijke gegevens van gebruikers tussen augustus 2012 en juni 2018. De Canadese mededingingstoezichthouder stelt dat Facebook ten onrechte data deelde met third-party ontwikkelaars.

Quizapp

De zaak draait om Cambridge Analytica, een bedrijf dat in 2018 onder vuur kwam te liggen. Het bleek gegevens van miljoenen Facebookgebruikers te hebben gekocht via een ontwikkelaar van een quizapp. Deze toepassing bleek ongevraagd gegevens van gebruikers te verzamelen; zij hadden geen enkele mogelijkheid de dataverzameling tegen te houden.

De toezichthouder wijst erop dat die praktijk in strijd is met de Canadese wetgeving. Facebook zou valse of misleidende informatie hebben verstrekt over de wijze waarop het bedrijf de privacy van Canadese gebruikers beschermde. Het sociale netwerk zegt zich niet te kunnen vinden in de conclusie van de Canadese toezichthouder. Met de schikking wil het bedrijf de zaak oplossen.

In samenwerking met Dutch IT-channel.

