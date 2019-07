Google Translate's camera detecteert na een update automatisch de brontaal van een tekst waarnaar je wijst, of probeert dat toch.

Google brengt een update uit voor zijn Google Translate app. De software, die in tijden van vakantie bijzonder goed van pas kan komen, vertaalt tekst en geluid voor je, zij het door ze in te tikken, in te spreken of door bijvoorbeeld de camera van je smartphone op een waarschuwingsbord of een ingrediëntenlijst te richten.

Tot nu toe moest je voor die camera manueel ingeven vanuit welke taal er vertaald moest worden, maar met de update zal dat voor een zestigtal talen nu automatisch gebeuren. De functie werkt door 'Detect language' aan te zetten als brontaal. Beetje omslachtig als je weet dat je in Japan bent en de taal van het bord in kwestie kunt raden, des te handiger bij extreme vormen van droppingspellen of in, pakweg, Zwitserland.

Google Translate heeft ook nieuwe talen toegevoegd, waardoor je nu 88 talen kan vertalen in 100 andere talen. Via Neural Machine Translation moet al dat vertaalwerk ook een pak sneller en meer accuraat gebeuren.