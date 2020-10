De website van de herverkiezingscampagne van de Amerikaanse president Donald Trump is dinsdag kortstondig gehackt, bevestigt zijn campagneteam.

'Deze website is in beslag genomen', kregen mensen die op de categorie events klikten korte tijd te lezen. 'De wereld heeft genoeg van het nepnieuws dat dagelijks door president Donald J. Trump wordt verspreid.'

De boodschap werd gevolgd door een aantal ongefundeerde beschuldigingen tegen zowel de Amerikaanse regering als president Trump persoonlijk. Bovenaan de webpagina waren de logo's van de federale politiedienst FBI en het Amerikaanse ministerie van Justitie te zien. Ook eisten de hackers betaling van cryptovaluta in ruil voor gevoelige informatie over Trump, hetgeen de hack deed voorkomen als een poging tot bedrog.

Trump's Campaign website hacked/defaced by someone who is sick of the "fake news spreaded daily" by the president. pic.twitter.com/035neUv7kc — Nicole Perlroth (@nicoleperlroth) October 27, 2020

Na enkele minuten was de boodschap van de hackers weer van de webpagina verdwenen en werkte de site weer normaal. Trumps campagneteam stelde dat er geen gevoelige data op de site stonden die kunnen zijn buitgemaakt door de hackers. De autoriteiten in de Verenigde Staten doen onderzoek naar het voorval.

Onlangs lukte het de Nederlandse ethisch hacker Victor Gevers naar eigen zeggen om Trumps Twitter-wachtwoord te raden en zo toegang te krijgen het Twitteraccount van de president. Dat werd door het Witte Huis stellig ontkend.

De Amerikaanse veiligheidsdiensten hebben meermaals gewaarschuwd voor een toename in het aantal hacks en cyberaanvallen in aanloop naar de verkiezingen volgende week. Onder meer Rusland, China en Iran zouden zo de verkiezingen mogelijk willen beïnvloeden. Onlangs stelden de Amerikaanse autoriteiten dat er bewijs is dat Rusland en Iran daar al volop mee bezig zijn.

