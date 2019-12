PeopleWare, een softwarebedrijf uit Lier, heeft een opvallende nieuwe klant binnengehaald. Vanaf volgend voorjaar wordt een legale cannabisplantage in Canada automatisch aangestuurd met een programma dat oorspronkelijk ontwikkeld werd voor de Vlaamse fruitsector.

Het platform werd ontworpen in samenwerking met Tophima, een Liers softwarebedrijf dat voor de helft in Canadese handen is en voor de helft in handen is van PeopleWare. "Het werd vijftien jaar geleden ontwikkeld voor de fruitsector", zegt managing director Marc Schijvaerts. "Daar is het belangrijk om via sensoren te controleren of het fruit in ideale omstandigheden bewaard kan worden, zodat het op het geschikte moment kan worden verkocht. Intussen heeft het platform een aantal evoluties ondergaan en kan het ook gebruikt worden voor brandpreventie, insectenbestrijding of zelfs voor het simuleren van hoogtetrainingen bij atleten."

200 parameters per seconde

En nu wordt diezelfde technologie dus ingezet voor het aansturen van een cannabiskwekerij. "Zo'n plantage is een hermetisch afgesloten en gecontroleerde ruimte die volledig elektronisch wordt aangestuurd", vertelt Werner Valgaeren, CEO van PeopleWare. "Om de plantjes in de ideale omstandigheden te laten groeien moeten de verlichting, luchtvochtigheid, temperatuur, waterbesproeiing, zuurstof- en stikstofconcentratie, enzovoort, strikt geregeld worden. Meer dan 200 paramaters worden iedere seconde opgemeten. Die gegevens kan je niet allemaal over het internet versturen, zeker niet in agrarische gebieden. Dus zorgt onze oplossing ervoor dat die data lokaal bewaard wordt, maar dat ze tegelijk snel toegankelijk is als je ze toch wil opvragen."

"De overheid vraagt dat het volledige traject kan opgeleverd worden, van zaadje tot de cannabis bij de klant. Ook voor verzekeringskwesties is dat van belang", vervolgt hij. "Stel dat het fruit te snel begint te rijpen of er scheelt iets met de cannabis, dan wil je weten wat er is gebeurd. Waren er enkele maanden geleden te grote temperatuurschommelingen? Om zoiets na te gaan moet je die data opnieuw kunnen opvragen. Dat kan via het platform op een heel eenvoudige, intelligente manier." Ingrijpen moet de cannabis- of fruitkweker wél nog zelf doen, want machine learning komt er niet aan te pas. "Nu sturen we een alarm uit. In principe zou je het systeem ook zelf kunnen leren om in te grijpen, maar dat is nog toekomstmuziek."

PeopleWare werkt samen met het Canadese consortium Growex, dat zich recent op deze nieuwe markt is gaan storten. "De legale cannabisindustrie maakt wereldwijd opgang. Dit soort indoor cannabisplantages vormt bovendien een uitstekend testscenario voor verticale landbouwmethoden, waarin gewassen in lagen boven elkaar geteeld worden. Het is een sector waar sterk in geïnvesteerd wordt en waar er veel ruimte is voor innovatie", zegt Valgaeren. "Het progressieve Canada speelt met zijn wetgeving een voortrekkersrol. Niet alleen het bezit, maar ook de kweek is er sinds de 'cannabis act' van vorig jaar legaal. En ook in andere landen beweegt er veel. Zo is bijvoorbeeld in Duitsland het gebruik van cannabis op doktersvoorschrift al gelegaliseerd. Mogelijk zullen nog andere landen volgen. Dus hier ligt met de technologie die we voor Tophima ontwikkelden, nog veel groeipotentieel."

Software op maat

De toepassing voor de cannabisplantage heeft verder weinig te maken met de projecten die PeopleWare in het verleden heeft gerealiseerd. Zo ontwikkelde het bedrijf een platform dat niet alleen festivaltickets aanmaakt voor Zetes FasTrace, maar dat ook visums regelt voor Ivoorkust of Kaapverdië. Andere programma's houden dan weer chemische recepturen van pakweg douchegel bij, beheren de processen binnen een grote Antwerpse raffinaderij of regelen het aanvullend sectoraal pensioen van meer dan 400.000 aangeslotenen, waaronder alle Belgische bouwarbeiders.

Daar valt dus geen lijn in te trekken. Valgaeren omschrijft het credo van PeopleWare dan ook als 'unieke software voor unieke bedrijven'. "We mikken op het type bedrijven waarvoor een beetje customization van het zoveelste ERP- of CRM-pakket niet volstaat, maar waarvoor bedrijfsapplicaties op maat nodig zijn."

Het is intussen al 25 jaar geleden dat Valgaeren en Schijvaerts aan de wieg stonden van een Kempisch softwarebedrijf dat dergelijk 'maatwerk' probeert af te leveren. Een exponentiële groei heeft PeopleWare nooit gekend, maar in de loop de jaren is het wel gestaag uitgegroeid tot een stabiele onderneming met bijna zestig vaste medewerkers. "Aangezien we aan grote applicaties werken, hebben we maar één grote klant nodig om de twee jaar. Dat volstaat om te blijven groeien", zegt Schijvaerts. "De gemiddelde leeftijd ligt hier ook iets hoger dan bij snelgroeiende IT-bedrijven. Onze werknemers blijven gemiddeld zeven jaar bij PeopleWare", vult Valgaeren aan. "Bepaalde software die we twintig jaar geleden gebouwd hebben, onderhouden we vandaag nog steeds."

Het bedrijf probeert zich dan ook te onderscheiden in haar langetermijnrelatie met de klant en in haar mensgerichte cultuur, zegt Schijvaerts. "Als er op pakweg oudejaarsavond iets mis zou gaan en onze klant heeft iemand nodig, dan zouden onze mensen trots genoeg zijn om meteen ter hulp te schieten. We merken dat we veel appreciatie krijgen voor die menselijke band."