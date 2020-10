Onderzoek van Canalys toont dat de wereldwijde pc-markt met 12,7 procent is gestegen ten opzichte van een jaar geleden. Het gaat om 79,2 miljoen eenheden in Q3 2020. Door de coronacrisis kent de markt de grootste groei in de afgelopen tien jaar.

Na een zwak eerste kwartaal zette het herstel in het tweede kwartaal dit jaar door in het derde kwartaal, zelfs hoger dan de sterke cijfers van het derde kwartaal 2019.

Wereldwijde leveringen van notebooks bereikten afgelopen kwartaal 64 miljoen stuks, bijna evenveel als het record van Q4 2011 toen toen er 64,6 miljoen laptops werden verkocht.

Canalys wijst er op dat de vraag blijft stijgen door tweede golven van Covid-19 in verschillende landen. Bedrijven bleven daarom investeren in oplossingen om personeel op lange termijn thuis te laten werken.

De zendingen van notebooks en mobiele werkstations groeiden met 28,3% op jaarbasis. Dit in tegenstelling tot desktop- en desktopwerkstations, waar het aantal zendingen met 26,0% afnam.

Lenovo grootste speler

Lenovo herwon in het derde kwartaal de eerste plaats op de pc-markt met een groei van 11,4% en leveringen overtroffen de grens van 19 miljoen. HP boekte een vergelijkbare indrukwekkende groei van 11,9% om de tweede plaats veilig te stellen met 18,7 miljoen verzonden eenheden.

Dell, op de derde plaats, leed aan een kleine daling van 0,5% zendingen ten opzichte van een jaar geleden. Apple en Acer vervolledigen de top vijf met een geweldige groei van respectievelijk 13,2% en 15,0%.

'De blijvende effecten van deze pandemie op de manier waarop mensen werken, leren en samenwerken, zullen de komende jaren aanzienlijke kansen creëren voor pc-leveranciers", aldus Rushabh Doshi, onderzoeksdirecteur bij Canalys. "Nu de grens tussen werk en privé steeds vager wordt, wordt het belangrijk om apparaten te positioneren voor een breed scala aan gebruiksscenario's, met de nadruk op mobiliteit, connectiviteit, batterijduur en weergave en audiokwaliteit.'

'Differentiatie in productportfolio's om belangrijke segmenten zoals onderwijs en mainstream gaming vast te leggen, zal ook zorgen voor groei,' gaat Doshi verder. 'En naast de pc zelf, zal er een grotere behoefte zijn aan samenwerkingsaccessoires, nieuwe services, abonnementspakketten en een sterke focus op endpointbeveiliging.'

In samenwerking met Dutch IT-Channel.

Na een zwak eerste kwartaal zette het herstel in het tweede kwartaal dit jaar door in het derde kwartaal, zelfs hoger dan de sterke cijfers van het derde kwartaal 2019.Wereldwijde leveringen van notebooks bereikten afgelopen kwartaal 64 miljoen stuks, bijna evenveel als het record van Q4 2011 toen toen er 64,6 miljoen laptops werden verkocht.Canalys wijst er op dat de vraag blijft stijgen door tweede golven van Covid-19 in verschillende landen. Bedrijven bleven daarom investeren in oplossingen om personeel op lange termijn thuis te laten werken.De zendingen van notebooks en mobiele werkstations groeiden met 28,3% op jaarbasis. Dit in tegenstelling tot desktop- en desktopwerkstations, waar het aantal zendingen met 26,0% afnam.Lenovo herwon in het derde kwartaal de eerste plaats op de pc-markt met een groei van 11,4% en leveringen overtroffen de grens van 19 miljoen. HP boekte een vergelijkbare indrukwekkende groei van 11,9% om de tweede plaats veilig te stellen met 18,7 miljoen verzonden eenheden.Dell, op de derde plaats, leed aan een kleine daling van 0,5% zendingen ten opzichte van een jaar geleden. Apple en Acer vervolledigen de top vijf met een geweldige groei van respectievelijk 13,2% en 15,0%.'De blijvende effecten van deze pandemie op de manier waarop mensen werken, leren en samenwerken, zullen de komende jaren aanzienlijke kansen creëren voor pc-leveranciers", aldus Rushabh Doshi, onderzoeksdirecteur bij Canalys. "Nu de grens tussen werk en privé steeds vager wordt, wordt het belangrijk om apparaten te positioneren voor een breed scala aan gebruiksscenario's, met de nadruk op mobiliteit, connectiviteit, batterijduur en weergave en audiokwaliteit.''Differentiatie in productportfolio's om belangrijke segmenten zoals onderwijs en mainstream gaming vast te leggen, zal ook zorgen voor groei,' gaat Doshi verder. 'En naast de pc zelf, zal er een grotere behoefte zijn aan samenwerkingsaccessoires, nieuwe services, abonnementspakketten en een sterke focus op endpointbeveiliging.'In samenwerking met Dutch IT-Channel.