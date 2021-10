De Amerikaanse tak van techfabrikant Canon wordt voor de rechter gedaagd omdat de printers van het bedrijf zouden weigeren nog scans te maken of faxen te sturen wanneer de inkt op is.

Het gaat om een groepsaanklacht, aangespannen door aanklager David Leacraft. De man is klant van Canon en hij sleept het bedrijf voor de rechter voor onder meer misleidende reclame. Probleem is dat enkele van de toestellen gewoon niet meer werken wanneer ze zonder inkt komen te zitten, aldus de aanklacht. Ook functies als scannen en faxen, waarvoor je helemaal geen inkt nodig hebt, zouden daarbij onbruikbaar worden.

Het is een probleem dat al sinds 2016 bekend is, afgaande op antwoorden van de helpdesk aan andere klanten. De officiële oplossing is dat het toestel de juiste inktcartridges moet bevatten om alle functies van printer en scanner te gebruiken.

'Misleidend'

In de aanklacht meldt Leacraft dat hij zijn Pixma MG6320 'all-in-one' printer niet zou hebben gekocht als hij wist dat hij altijd inkt bij de hand moest hebben voor het scannen van een document. De doos vermeldt drie verschillende functies: printen, kopiëren en scannen, en meldt niet dat je inkt nodig hebt voor al die functies.

De techsite BleepingComputer, die op onderzoek uitging in de helpfora van Canon, vond daarnaast nog postjes die melden dat er altijd kleureninkt aanwezig moet zijn in het toestel, ook om in zwart-wit te printen, 'omdat anders het toestel schade kan ondervinden'.

Wat de zaak in principe aanklaagt is dat de toestellen op onethische wijze klanten proberen te dwingen inkt te kopen, ook als ze die niet nodig hebben. Printerinkt is een van de duurdere vloeistoffen ter wereld, en cartridges vervallen bovendien om de paar jaar. Nogal wat printers worden daarom bijzonder goedkoop verkocht, in de veronderstelling dat deze prijs wordt goedgemaakt met de aankoop van inktcartridges.

'Er is geen technische reden voor het ontwikkelen van een All-in-One Printer met een sensor voor inktniveaus die ervoor zorgt dat de scanner stopt met werken wanneer er weinig of geen inkt meer is', aldus de aanklacht. 'Canon heeft de All-in-One Printers zo ontworpen dat klanten inkt in hun toestellen moeten houden, of ze nu van plan zijn te printen of niet.' De groepsaanklacht werd deze week neergelegd bij een rechtbank in New York, en is nog niet ontvankelijk verklaard.

