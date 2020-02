Carbon fiber oftewel koolstofvezel behoort tot de sterkste en lichtste materialen die er bestaan, en wordt om die reden onder meer gebruikt in de lucht- en ruimtevaartindustrie en in Formule 1-wagens. 'Waarom dan niet in smartphones?', bedacht het Duitse bedrijf Carbon Mobile, dat woensdag zijn nieuwste telefoon uit koolstofvezel voorstelde.

Die presentatie vond door het coronavirus niet plaats op het Mobile World Congress in Barcelona, maar in Berlijn, de thuishaven van Carbon Mobile. Zoals de naam van de Carbon 1 MKII al laat uitschijnen, gaat het om een vernieuwde tweede versie (Mark II) van de smartphone.

Door het gebruik van koolstofvezel is de telefoon volgens de fabrikant tot dertig procent lichter en bijna 25 procent dunner dan de doorsnee smartphone die van plastic en metaal is gemaakt. In de praktijk komt dit neer op een gewicht van 125 gram en een 'dikte' van slechts 6,3 millimeter, wat inderdaad erg licht en plat is. Zeker voor een toestel dat over een groot 6-inch AMOLED-scherm beschikt (goed voor 2.160 x 1.080 pixels) en een niet onaardige accu van 3.050mAh onder de motorkap heeft liggen.

Dual-camerasysteem

Krachtbron van dienst is een MediaTek P90 die geassisteerd wordt door 8 GB werkgeheugen en 128 GB opslagcapaciteit. De 4G-smartphone beschikt aan de achterzijde over een dual-camerasysteem van 16 megapixel en vooraan over een selfiecamera van 20 MP. Andere specificaties zijn Android 10, een USB-C-aansluiting, het zeer krasbestendige Corning Gorilla Glass 6, Bluetooth 5.0 (met aptX en aptX HD) en een vingerafdruksensor aan de zijkant.

De Carbon 1 MKII kost 800 euro en kan via de website van de fabrikant worden gereserveerd mits een voorafbetaling van 250 euro. De levering is voorzien omstreeks juni.

© Carbon Mobile

