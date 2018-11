Carl Icahn geeft groen licht voor beursgang Dell

Door de nieuwe VMware aandelenruilovereenkomst kan Dell hierdoor sneller een beursgenoteerd bedrijf worden.

Carl Icahn zegt over het stopzetten van de rechtszaak tegen de VMware-aandelenruilovereenkomst het volgende in een verklaring: "In verband met de herziene deal, heeft 17 procent van de aandelenbezitters het besluit genomen om akkoord te gaan en Dell te ondersteunen." Als gevolg hiervan, evenals de ondersteuning die Dell al had, heeft Icahn vastgesteld dat een (juridisch) proxy-gevecht niet haalbaar is en heeft hij samen met de andere betrokken aandeelhouders besloten om zijn rechtszaak in de staat Delaware in te trekken en te beëindigen.

Dell meldt dat de meeste aandeelhouders het nieuwe aanbod van het bedrijf van 120 dollar per aandeel in contanten en aandelen van maximaal 14 miljard dollar, in zijn poging om een beursgenoteerd bedrijf te worden, ondersteunt. Icahn was tot voor kort de meest uitgesproken tegenstander omdat het aandeel volgens hem te laag zou zijn gewaardeerd.

DVMT tracking aandeel

Toen Dell in 2016 cloudspecialist VMware overnam, bleef de Dell genoteerd op de beurs met een DVMT 'tracking' aandeel. Dell is nu van plan om een bod in contanten te doen voor de resterende eigenaars van deze trackingvoorraden, waaronder de Amerikaanse miljardair Carl Icahn, om VMware volledig over te nemen.

Michael Dell

DVMT-aandeelhouders - met uitzondering van die aandelen die in het bezit zijn van gelieerde ondernemingen van Dell Technologies, zoals Michael Dell en het participatiemaatschappij Silver Lake - moeten de overeenkomst op 11 december goedkeuren tijdens een speciale aandeelhoudersvergadering op het hoofdkantoor van Dell in Round Rock, Texas.

