Caroline Van Rompuy stopt bij Agfa-Gevaert als CDIO. Ze gaat aan de slag bij consultancybedrijf Xplus.

Van Rompuy was bijna zes jaar lang Chief Digital Information Officer bij Agfa. Daarvoor was ze onder meer CIO voor EMEA bij Axalta Coating Systems en werkte ze tien jaar lang bij DuPont. In haar nieuwe rol wordt Van Rompuy Executive Relations Director bij Xplus.

'Het is een heel down to earth bedrijf met een enorme expertise', zegt Van Rompuy aan Data News. Xplus legt zich onder meer toe op consultancy rond enterprise architecture in digitale transformatie.

Het bedrijf telt ongeveer honderd mensen en is tegelijk geen onbekende voor Van Rompuy. Agfa was een klant van Xplus toen Van Rompuy er CDIO was. 'We hebben toen heel goed samengewerkt, ze hebben mij daar enorm ontzorgd met hun analyse van het landschap en het opstellen van een roadmap met de bijhorende kostenbesparing.'

In haar nieuwe rol wil Van Rompuy het bedrijf verder laten groeien met haar eigen ervaring en contacten. 'We willen anderen helpen met de ervaring binnen Xplus,' klinkt het.

Bij Agfa-Gevaert werd Van Rompuy in mei al opgevolgd door Andreas Kiederich, waarbij de twee ook een tijdje hebben samengewerkt voor de overdracht. Kiederich komt van het Londense BMI Group waar bij Global Director IT Business Partnering was. Daarvoor werkte hij bijna negen jaar voor AB InBev.

