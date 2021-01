NTT heeft vierduizend toestellen van Carrefour België uitgerust met een enterprise mobility oplossing op basis van VMware.

Het gaat om een platform voor het uitrollen van bedrijfsapplicaties. Dat platform is gebaseerd op VMware Workspace One (het vroegere Airwatch) en combineert onder meer toegangscontrole, applicatiebeheer en endpoint management. De bedoeling is dat elke gebruiker verschillende toegangsrechten heeft per app, en dat dat van op afstand beheerbaar is.

NTT staat in voor de installatie, configuratie en uitrol van het platform. Het bedrijf voorzag eerder al een cloudgebaseerde oplossing hiervoor, maar die bleek niet geschikt voor mobiele toestellen in combinatie met on premise toepassingen omdat dat voor een te hoge systeembelasting zorgde. Dit platform kan wel gebruikt worden in combinatie met de eigen datacenters van Carrefour.

'Alle 4.000 toestellen van Carrefour-eindgebruikers worden nu moeiteloos beheer, in alle veiligheid en zonder enige latency. We zijn nu al een verdere uitbreiding van de oplossing en van het aantal mobiele toestellen aan het plannen.' Aldus Pieter Salaets, network, security & telecom operations lead bij Carrefour België.

