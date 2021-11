Supermarktgroep Carrefour gaat voortaan gebruikmaken van technologie van Meta, het moederbedrijf van Facebook en WhatsApp. De twee bedrijven sloten een strategisch partnerschap, zo kondigt Carrefour aan.

De samenwerking zal gelden voor de hele organisatie, dus ook de Belgische tak. Carrefour rekent op Meta voor verschillende activiteiten, gaande van interne communicatie tot klantendiensten, digitale advertenties en de digitalisering van folders.

Opleiding via VR

De verschillende platformen van Meta zitten in de samenwerking: Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger en Workplace. Dat laatste is een communicatieplatform voor gebruik binnen bedrijven. De 320.000 werknemers van Carrefour zullen er geleidelijk aan op worden aangesloten.

Tot slot zal Carrefour ook met Meta bekijken welke mogelijkheden er zijn om personeel op te leiden via virtual reality.

