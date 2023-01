Supermarktketen Carrefour test in een Zaventems bedrijvencomplex een robot uit die zelfstandig boodschappen bezorgt. Een 'primeur in Europa', klinkt het in een persbericht.

Bedrijvencomplex Corporate Village in Zaventem is huisvest in totaal negenduizend werknemers van een tiental bedrijven. Nog tot het einde van het voorjaar probeert Carrefour er de autonome bezorgrobot van het Turkse bedrijf Delivers.ai uit. Via een app kan iedereen in het complex een besteling plaatsen uit het assortiment. Die komt dan binnen het kwartier minuten aan.

Revolutie voor kleine en middelgrote steden

Volgens Carrefour-woordvoerder Aurélie Gerth staat het project nog in zijn kinderschoenen. 'Dit is echt het startschot van de test.' Maar uiteindelijk hoopt de keten om de robots in te zetten in stadskernen. 'De robot zal een revolutie betekenen voor kleine en middelgrote steden die momenteel niet bediend worden door thuisbezorging', aldus de winkelketen.

De zelfrijdende winkelkarretjes zijn uitgerust met kunstmatige intelligentie, sensoren en acht camera's. Zo zouden ze zich volledig veilig kunnen verplaatsen, ook op de openbare weg. Bovendien zou er geen CO2-uitstoot zijn.

Over het prijskaartje wil Carrefour liever niets kwijt, maar dat de wagen onbemand is scheelt wel een werknemer. 'Als je een persoon moet laten rondrijden kost dat ook geld, zeker met de hoge loonkost in België', zegt Gerth.

Bedrijvencomplex Corporate Village in Zaventem is huisvest in totaal negenduizend werknemers van een tiental bedrijven. Nog tot het einde van het voorjaar probeert Carrefour er de autonome bezorgrobot van het Turkse bedrijf Delivers.ai uit. Via een app kan iedereen in het complex een besteling plaatsen uit het assortiment. Die komt dan binnen het kwartier minuten aan.Volgens Carrefour-woordvoerder Aurélie Gerth staat het project nog in zijn kinderschoenen. 'Dit is echt het startschot van de test.' Maar uiteindelijk hoopt de keten om de robots in te zetten in stadskernen. 'De robot zal een revolutie betekenen voor kleine en middelgrote steden die momenteel niet bediend worden door thuisbezorging', aldus de winkelketen.De zelfrijdende winkelkarretjes zijn uitgerust met kunstmatige intelligentie, sensoren en acht camera's. Zo zouden ze zich volledig veilig kunnen verplaatsen, ook op de openbare weg. Bovendien zou er geen CO2-uitstoot zijn.Over het prijskaartje wil Carrefour liever niets kwijt, maar dat de wagen onbemand is scheelt wel een werknemer. 'Als je een persoon moet laten rondrijden kost dat ook geld, zeker met de hoge loonkost in België', zegt Gerth.