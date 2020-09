Droge koeling van energiecentrales is een nichemarkt die al sinds de Tweede Wereldoorlog op dezelfde principes werkt. Maar met analytics en connectiviteit maakt marktleider SPG Dry Cooling nu haar gigantische systemen performanter.

"Het is een nichemarkt en een vrij traditionele industrie," zegt Anthone Frédéric, aftermarket manager bij SPG Dry Cooling. "We zijn een engineeringbedrijf, maar we leveren aan stroomcentrales waarvan de omvang van onze installaties al snel zo groot is als een voetbalveld. De uitlaat van de stoomturbines aan dewelke zo'n koelsysteem is verbonden is dan ook makkelijk 5-6 meter doorsnede."

3-4 jaar geleden stippelde het bedrijf een traject uit om nieuwe technologie te koppelen aan die traditionele omgeving. Dat is nodig nu de elektriciteitsmarkt verandert: "de trend in de sector is dat we naar meer, maar kleinere projecten gaan. Maar dat vraagt in verhouding ook meer mensen," vertelt Fréderic. Met de juiste technologie wil zijn bedrijf haar projecten sterker neerzetten.

Probleem: Koelsystemen in energiecentrales werken vooral op berekende inschattingen en laten zo veel efficiëntie liggen. Oplossing: Sensoren connecteren met analytics-tools van SAS die in combinatie met eigen kennis tot nieuwe producten leiden. Resultaat: Data uit stroomcentrales wordt nu geanalyseerd in de cloud om prestaties beter in te schatten en onderhoud te voorspellen. Dat maakt installaties performanter, is hun capaciteit beter te voorspellen en worden pannes vermeden.

Los van dat traject kijkt SPG ook hoe het haar installaties kan verbeteren met de hulp van moderne technologie. Daarbij doet het een beroep op SAS. Samen met de eigen kennis, mondt dat uit in ACC360, een eigen product van SPG om KPI's en actionable insights aan hun klanten te geven, samen met remote performance management.

Het ACC360 dashboard © SPG

Advanced analytics

Een eerste deel is inzichten krijgen met analytics. "Onze klanten zijn bijna altijd turbinebouwers of engineering procurement contractors, de bouwers van een energiecentrale. Dat maakt dat we vroeger weinig contact hadden met de eindklanten en zo ook weinig data kregen van hun installatie eens ze draait. Maar die data is wel nuttig om bestaande installaties te optimaliseren, of om er uit te leren voor nieuwe projecten."

Zo is de werking en performantie van een koelinstallatie onderhevig aan onder andere het klimaat, de windrichting, de luchtdruk of de temperatuur. "Dat speelt allemaal mee en we houden daar rekening mee bij het ontwerp. Maar je weet niet altijd de precieze impact. Door preciezere data te krijgen, kunnen we beter de grenzen van een installatie opzoeken zonder dat dat problemen veroorzaakt. Bovendien kan je verschillende factoren isoleren en dat maakt hen beter meetbaar."

Dat maakt dat SPG Dry Cooling nu beter kan adviseren rond optimalisatie. "Je kan het terugverdieneffect van bepaalde ingrepen beter onderbouwen en dat geeft ons ook een meerwaarde. Onze eindklanten zijn onderling vaak concurrenten, dus iedereen wil kunnen optimaliseren.

Efficiënter met data

Een tweede luik is de cloudgebaseerde analytical solution. Daarbij wordt er data van bestaande sensoren, zoals temperatuur of druk, in de cloud gezet. "Daarmee geven we klanten KPI's rond de prestaties van hun centrale. Maar het laat ook conditioned based monitoring toe. Vroeger zou je een bepaald onderdeel na pakweg tienduizend uur vervangen. Met sensoren en continue meting en analyse weten we wanneer iets zich abnormaal gedraagt en waar het probleem zit. Zo voorkom je pannes en ongepland onderhoud."

De energiecentrale in het Italiaanse Turano Lodigioano © SPG

Dat is cruciaal op piekmomenten. Door de opkomst van hernieuwbare energie wordt een klassieke centrale voornamelijk op piekmomenten gebruikt, wanneer de stroom duurder is. "Als je op zo'n moment je capaciteit niet kan halen door een panne, dan kan een centrale daar boetes voor krijgen."

Preciezer inschatten

Naast piekmomenten zijn de grote stroomcentrales ook nodig om het stroomnetwerk te stabiliseren. Dat wil ook zeggen dat geplande capaciteit 2-3 jaar op voorhand wordt onderhandeld en spelers bij fluctuaties onderling stroom kunnen verkopen. Maar de prestaties van een air cooled condensor zijn afhankelijk van omstandigheden van het moment. "Dat probeer je te voorspellen met statistische modellen en curves, maar ook het weer van dat moment speelt mee. Dat maakt dat bedrijven conservatief zijn in hun inschattingen en megawatts laten liggen omdat ze niet honderd procent zeker zijn van hun capaciteit. Vandaag kunnen we hen daar beter in begeleiden waardoor hun verwachtingen preciezer zijn."

Voor heel het traject zijn er drie producten van SAS ingeschakeld. Enterprise Guide zorgt voor ETL (extract, track en load). Enterprise Miner voor het ontwikkelen van modellen en JMP als module om data discovery te doen en te visualiseren. "We hebben ook naar andere spelers gekeken die actief zijn in de energiesector, maar daar ontbrak het deel advanced analytics en wij wilden net nieuwe inzichten en mogelijkheden met de data, niet gewoon een shift naar de cloud."

. © SPG

De keuze voor SAS gebeurde zowel omwille van het aanbod als de aanpak van het bedrijf. "Ze zijn leiders in hun markt, maar ze hebben ook een goede vertegenwoordiging in België en workshops en brainstorms zijn wel iets vlotter wanneer ze fysiek kunnen doorgaan." (De start van het project dateert van lang voor de coronamaatregelen die dit jaar werden ingevoerd, nvdr.) "Het is data science, maar het is ontworpen om te laten gebruiken door niet-datawetenschappers en onze mensen zijn daarin ook opgeleid door SAS zodanig dat de data crunching gecombineerd is met de domeinkennis van onze thermische ingenieurs."

Vandaag levert SPG Dry Cooling met behulp van ACC360 zelf diensten op basis van wat het mogelijk maakt met de tools van SAS. Tegelijk leert het ook zelf uit de data voor de bouw van nieuwe installaties. "We willen het verschil maken door innovatief zijn met nieuwe ontwerpen en door met producten te komen in een vrij klassieke omgeving."

