Het Cash2All-consortium wil geldautomaten als een dienst aanbieden aan banken. Dat moet enerzijds een halt toeroepen aan het slinken van het aantal geldautomaten, maar ook nieuwe toepassingen mogelijk maken.

Het consortium onder leiding van IT-bedrijf Contraste Europe en het Italiaanse Auriga stelden hun visie op de geldautomaat van de toekomst dinsdag voor op de conferentie The Banking Scene. "De interesse bij Belgische banken is groot. Zowel grootbanken als kleinere banken kwamen al langs voor een demo", vertelt Luc Vandergoten, general manager van Contraste Consulting. "Het beheer en het onderhoud van ATM's is voor financiële instellingen nog steeds een belangrijke kostenpost, maar aan de andere kant is er bij de meesten wel het besef dat dit een belangrijk kanaal is in hun dienstverlening", zegt Vandergoten. Door de sluiting van meer en meer bankkantoren - de afgelopen drie jaar sloten meer dan 1.500 Belgische bankkantoren definitief hun deuren - verdwijnen er ook steeds meer 'bankspecifieke' geldautomaten waardoor die dienstverlening nu in het gedrang komt. Meer en meer Belgische dorpen moeten het zelfs al zonder geldautomaat stellen.

Whitelabel ATM

De oplossing die Cash2All naar voor schuift, is een whitelabel ATM-as-a-Service met de distributie van cash als een basisdienst maar met bijkomende functionaliteit voor de burger al naargelang zijn of haar bank. Het technische platform en de applicaties zijn van de hand van Auriga: een 25-jarige Italiaanse banking software specialist die ook in ons land al diensten levert aan een grootbank. De Cash2All-oplossing is een omnichannel-aanpak waarbij de geldautomaat als een volwaardig kanaal ingeschakeld wordt naast pc-banking applicaties, de klassieke loketten, apps en services. "De oplossing is al volledig aangepast aan de Belgische normen en vereisten en werkt compleet onafhankelijk van de hardware. Bestaande automaten kunnen dus ook bijgewerkt worden", benadrukt Vandergoten.

Geld afhalen zonder kaart

Naast cashtransacties laat het platform interbancaire SEPA-transacties toe en instant betalingen: PSD2 is geïntegreerd net als open banking API's. Een van de extra innovatieve mogelijkheden is om cash af te halen zonder bankkaart via een toegangscode of een QR-code die je met een smartphone moet scannen. Via NFC (near field communication) kan ook een smartphone verbonden worden. "Maar Cash2All moet ook een optimalisering betekenen voor de financiële instellingen: ja, een kostenbesparing, maar ook het kunnen profiteren van méér ATM's en persoonlijke dienstverlening via die automaten", voegt Paul Deprez van Contraste nog toe. De transacties zullen overigens in een beveiligde cloudomgeving draaien die voldoet aan Tier 4.