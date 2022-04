De Gentse startup Cashplannr haalt voor het eerst geld op. Daarmee wil het haar product verder ontwikkelen en kijkt het ook naar internationale mogelijkheden.

Cashplannr legt zich toe op geautomatiseerde cashflow prognoses voor startups, scaleups en KMO's. Het wil ondernemers zo zicht geven in hun financiële toekomst om bijvoorbeeld de haalbaarheid van investeringen of nieuwe werknemers in te schatten.

De kapitaalronde werd geleid door Pitchdrive (Jonas Dhaenens, Koen Christiaens, Boris Bogaert en Wim Derkinderen, maar ook Tim Clauwaert en Gilles Mattelin investeren mee. Die laatste zetelt voortaan ook in de raad van bestuur.

Cashplannr is het bedrijf van Thomas Hysselinckx en Dylan Van Tornhaut. Met de investering willen ze sowieso al twee extra softwareontwikkelaars aannemen, en experts voor customer success, marketing en sales. Tegelijk kijkt het bedrijf ook buiten België.

Van Tornhaut: 'Onze software is plug 'n play en daardoor makkelijk te koppelen aan de gangbare boekhoudsystemen. We hebben het zo ingericht dat we niet afhankelijk zijn van verschillende landelijke wetgevingen en zijn daardoor internationaal perfect schaalbaar. Als een Nederlander, Duitser of Amerikaan morgen Cashplannr wilt implementeren, dan kan dat. Daar gaan we dan ook vol op inzetten.'

