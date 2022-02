Er zijn 'geen objectieve elementen' die wijzen op een concrete cyberdreiging tegen ons land. Dat meldt het Centrum voor Cybersecurity (CCB) donderdag, nadat Oekraïne woensdagavond opnieuw het slachtoffer werd van een grootschalige cyberaanval waarvoor met een beschuldigende vinger werd gewezen naar Rusland.

Het CCB voegt er wel meteen aan toe dat een cyberaanval met impact op Belgische organisaties nooit valt uit te sluiten. Zo was er in 2017 NotPetya, een aanval op een Oekraïense overheidsdienst die werd gevoeld tot in de haven van Rotterdam en in enkele Belgische bedrijven.

Daarom onderstreept het CCB andermaal het belang om de cyberbeveiligingsweerstand te versterken. Het gaat dan onder meer om het up-to-date houden van systemen en het uitwerken van een cybernoodplan.

Verkeer omgeleid

Woensdag kreeg Oekraïne te maken met een nieuwe cyberaanval die gericht was tegen verschillende officiële Oekraïense websites. Onder meer de homepages van het ministerie van Buitenlandse Zaken en de ministerraad waren onbereikbaar.

De oorsprong van deze DDoS-aanval (Denial of Service) is toe te schrijven aan Russische operatoren, die 'niet eens meer proberen' om hun identiteit te verbergen, aldus het instituut. Volgens de autoriteiten slaagden de getroffen sites er uiteindelijk in het verkeer om te leiden naar een andere provider om de schade te beperken.

In januari was Oekraïne al eens het doelwit van een grootschalige cyberaanval tegen een aantal overheidssites. De autoriteiten stelden toen over bewijzen te beschikken van Russische betrokkenheid bij de aanval, maar Moskou ontkende de beschuldigingen.

