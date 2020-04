De Gegevensbeschermingsautoriteit heeft nooit controle uitgevoerd op de populaire app TikTok. Sinds 2015 is er zelfs geen enkele app gecontroleerd op het naleven van de privacyregels. Dat zegt Kamerlid Steven Matheï (CD&V), op basis van informatie die hij verkreeg van minister van Privacy Philippe De Backer (Open VLD).

Het gebruik van apps door kinderen en jongeren neemt gevoelig toe, zeker in deze coronatijden. Het baart Kamerlid Matheï zorgen dat die apps niet gecontroleerd worden op de privacyregels. Hij vraagt meer waakzaamheid voor de privacy van kinderen en jongeren en wil dat de Gegevensbeschermingsautoriteit controles combineert met informatiecampagnes.

'Uiteraard hebben we geen enkel probleem met het verantwoordelijke gebruik van deze apps. Maar kinderen blijven kwetsbaar en zijn zich vaak niet bewust van het delen van persoonsgegevens', aldus Matheï. 'Ze delen gegevens, foto's en filmpjes, niet beseffend dat zowel leeftijdsgenoten als volwassenen deze gegevens kunnen gebruiken en helaas ook misbruiken. Geen enkele ouder wil dat gegevens van hun kinderen in verkeerde handen terecht komen.'

