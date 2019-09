Na PVDA heeft ook cdH de dringende bijeenroeping geëist van de commissie Lokale Besturen van het Waals Parlement over de aangekondigde verkoop door Nethys van de kabelmaatschappij VOO aan de Amerikaanse investeringsgroep Providence. Daarbij zijn er vragen over de mogelijke aantasting van het algemeen belang.

Vrijdag meldde Le Soir dat Nethys in mei een bindend bod met Providence had getekend. Volgens de krant waren de bestuurders van het moederhuis, de Luikse intercommunale Enodia - de nieuwe naam van Publifin -, niet op de hoogte van de deal. Bijkomende voorwaarde is dat de Waalse en Brusselse aandeelhouders van Brutélé, partner van Nethys bij VOO, hun aandelen van Enodia tegen eind oktober verkopen.

Gisteren kreeg de intercommunale alvast "alle nodige informatie" op een gezamenlijke raad van bestuur van Enodia en Nethys, zo verklaarde de voorzitster van de intercommunale Muriel Targnion (PS). Enodia had Nethys vorig jaar het mandaat gegeven om het meerderheidsbelang in bepaalde concurrentiële sectoren zoals de telecommunicatie. De projecten moesten wel voorgelegd worden aan de verschillende aandeelhouders van de groep.

PVDA en cdH willen dat de de verkoop bij hoogdringendheid besproken wordt in het Waals Parlement. "We begrijpen dat dergelijke operatie een zekere vertrouwelijkheid vereist, maar hebben de bestuurders van PS en MR (de enige partijen die in de raad van bestuurders vertegenwoordigd zijn, nvdr.) de minister, de provincie en de gemeenten op de hoogte gebracht van de verkoop?", vraagt cdH-fractieleider François Desquesnes zich af.

Hij heeft heel wat vragen: wat gebeurt er met het geld van de verkoop? Kan de minister de verkoop verhinderen als het algemeen belang in gevaar is? Wat zijn de gevolgen voor de economische activiteiten en de werkgelegenheid, wanneer bij voorbeeld de callcenters verkocht worden? De nieuwe Waalse minister van Lokale Besturen Pierre-Yves Dermagne (PS) verklaarde dat hij, als de informatie van de verkoop bevestigd wordt, "de voorwaarden waarin de operatie verlopen is, rekening houdend met de belangen van de overheidsaandeelhouders" zal analyseren.