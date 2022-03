Crelan heeft haar contract bij Cegeka verlengd met vijf jaar. Dat wil zeggen dat het IT-bedrijf ook de fusie en bijhorende migratie met Axa in 2024 mee zal ondersteunen.

Cegeka werkt al sinds 2017 voor Crelan. De bank verlengt dat nu tot 2026 voor onder meer clouddiensten, digital workplace en security & network. De waarde van het contract wordt niet bekendgemaakt.

'We zijn trots dat Crelan kiest voor een verlenging en uitbreiding van onze bestaande samenwerking. We zijn er van overtuigd dat Crelan de juiste keuze maakt om de IT-integratie samen met Cegeka succesvol te laten verlopen', zegt CEO Stijn Bijnens in een persbericht.

Dat Cegeka de IT-partner blijft betekent dat het ook een rol zal spelen in de fusie met Axa. De twee banken zullen in 2024 fuseren en daar komt onder meer de migratie van data bij kijken. Maar het is volgens Cegeka niet de bedoeling om nadien af te zwaaien, het bedrijf heeft de ambitie om ook na 2026 met Crelan te blijven verderwerken.

