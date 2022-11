NSI, een dochteronderneming van Cegeka die actief is op de Franstalige markt, lijft BuSI in. Met de overname van alle aandelen van het IT-bedrijf, met hoofdkantoor in Brussel, wil NSI zijn positie op de Franstalige markt in ons land versterken. Er worden geen financiële details vrijgegeven.

BuSI, actief sinds 2002, is een Belgisch en Luxemburgs IT-bedrijf met 260 IT-professionals. Zij ondersteunen IT-projecten bij overheidsorganisaties en een aantal grote bedrijven, voornamelijk in Wallonië en Brussel. BuSI biedt klanten oplossingen aan op het gebied van governance, analyse, development, projectmanagement en servicemanagement.

NSI op zijn beurt is sinds 1993 een vaste waarde in Wallonië en Brussel. De onderneming, een dochter van het Europese IT-bedrijf Cegeka, telt inmiddels bijna 1.400 medewerkers. Naast activiteiten zoals ERP, applicatieontwikkeling en infrastructuur werkt NSI actief aan oplossingen voor de toekomst, met name op het gebied van private mobiele 5G-netwerken voor bedrijven.

'Deze overname betekent een aanzienlijke meerwaarde voor zowel NSI als BuSI', klinkt het in een persbericht. 'Enerzijds breidt het klantenbestand van NSI verder uit en voegt het bedrijf nieuwe expertise toe aan haar portfolio. BuSI wordt dan weer deel van een IT-groep die dezelfde waarden deelt en kan voortaan meer mogelijkheden bieden aan zijn personeel.'

