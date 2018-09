Cegeka doet opnieuw Oostenrijkse overname

Solutions Factory legt zich toe op Microsoft Dynamics 365 en is zo een verlengstuk van de eigen expertise bij Cegeka. De uitbreiding past in het groeiplan van de Hasseltse IT-groep, die de laatste jaren sterk inzet op internationalisering, vooral in de DACH-regio.

Het overgenomen bedrijf telt momenteel 25 medewerkers en zal voortaan onder de Cegeka-naam verdergaan. De overnameprijs en hoeveel omzet het bedrijf draait wil Cegeka niet kwijt.

"We zijn enorm blij dat we deel van Cegeka kunnen uitmaken. Dat creëert extra kansen voor onze bestaande en nieuwe klanten. We blijven doorgaan met hen lokaal te dienen en tegelijkertijd kunnen ze ook voordeel halen uit een uitgebreid portfolio van ERP-gerelateerde diensten, producten en technologieën", zegt Manuel Möser, CEO van Solutions Factory.

In 2016 nam Cegeka al het eveneens Oostenrijkse DanubeIT over. In 2014 nam het het Duits-Italiaanse Brain Force Group in handen.